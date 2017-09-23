NASA обнаружило рядом с Солнцем поразительный объект с крыльями

Спутник NASA сделал снимок, на котором уфологи заметили нечто поразительное.

Объект у гигантского светила был, согласно последней информации, очень большого размера и обладал широкими крыльями. Как сообщает сегодня портал vistanews.ru, специалисты полагают, что это может быть корабль пришельцев необычной формы. Ряд экспертов, однако, убежден, что появление объекта связано с серьезными изменениями активности Солнца.

Предполагается, что если бы у звезды зафиксировали что-то действительно таинственное и необъяснимое, NASA засекретило бы снимок.