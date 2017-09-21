В Мексике после землетрясения разглядели НЛО

В Мексике после сильного землетрясения уфологи заметили НЛО, который пролетел над городом Пуэбло. Некоторые специалисты предполагают, что пришельцы наблюдали за происходящим бедствием с воздуха.

Во время проведения прямого телевизионного репортажа с места событий зрители на своих экранах смогли четко разглядеть НЛО, которое пролетело над городом, зависло на какое-то время и исчезло.

Многие считают, что это был не НЛО, а военный беспилотник, который курсировал в небе. С его помощью оценивали масштабы разрушений и искали людей.

Землетрясение в Мексике унесло свыше 230 человеческих жизней.

Ранее сообщалось, что уфологам удалось обнаружить недалеко от Кубинских островов подводную базу инопланетян. Таинственное образование в заливе натолкнуло их на мысль, что как раз там и скрываются пришельцы.