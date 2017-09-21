На Кубе нашли подводную базу инопланетян

Уфологи сообщили о том, что им удалось обнаружить недалеко от Кубинских островов подводную базу инопланетян. Таинственное образование в заливе натолкнуло их на мысль, что как раз там и скрываются пришельцы.

Они уверены, что инопланетяне достаточно давно расположены на Земле, от катастроф они прячутся в спецбазах, а впоследствии выходят «посмотреть» на землетрясения и цунами.

Одна из баз пришельцев, по мнению уфологов, находится между Кубинскими островами Теркс и Кайкос, сообщает OAnews.

Однако другие исследователи не допускают такого развития событий и уверены, что это просто небольшой риф или искусственное углубление.