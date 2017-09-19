Мёртвое озеро едва не лишило рассудка пензенского грибника

В Пензе обсуждается загадочное происшествие, произошедшее вечером 9 сентября с грибником из села Золотаревка, что неподалеку от города. Фотовидеозарисовка тревожного сообщения на сайте "Пенза-Пост" - лишь подтверждает сказанное.



Потеряв ориентир, житель села вышел к Мертвому озеру, где, по его словам, решил просушить обувь у костра на берегу, а заодно - сфотографировать загадочный мистический объект. После разведения огня, на фоне смеркающегося неба, мужчина увидел исходящее из середины загадочного водоема, до сих пор пугающего многих, неоновое свечение, что его повергло в форменный шок. Схватив сапоги, селянин рванул, обдирая руки и лицо, через кустарники прочь, едва добежав то трассы, которая находится от озера примерно в километре непроходимого леса.



Надо заметить, что Мертвое озеро (оно же Моховое), использовалось военными еще в годы СССР для утилизации компонентов химического оружия, срок хранения которого истек. С тех пор вокруг озера множатся слухи и легенды. Интерес подогревает факт того, что пройти к озеру практически невозможно - все лесные дороги и тропинки покрывают непролазные останки деревьев и кустарников, на выездах с трассы Пенза-Золотаревка военными установлены преграждающие путь шлагбаумы.



Озеро имеет искусственное происхождение - образовалось после добычи торфа в первой половине 20 века. Опасности для окружающих водоемов озеро ныне не представляет, так как бессточное, инфильтрация в водоносные подпочвенные горизонты отсутствует. Для исключения паводковых смывов озеро обваловано защитными насыпями. Озеро в последние годы является источником дилетантских слухов и сплетен, а также конъюнктурных недобросовестных публикаций и спекуляций. В настоящее время в непосредственной близости от озера построен и уже не действует завод по ликвидации химических боеприпасов, которые под наблюдением международных экспертов были уничтожены.



Осмотр озера с высоты птичьего полета показывает, что оно реально мертвое, а вода в озере имеет неестественно черный цвет. Редкие визитеры, побывавшие в лесу на берегу озера, рассказывают, что испытывали необъяснимый, животный страх, находясь вблизи загадочного рукотворного объекта...

по сообщению портала "Пенза-Пост"