Сообщения о скором уничтожении Земли планетой Нибиру прокомментировали в NASA

В NASA дали комментарии по поводу сообщений о грядущем конце света, который якобы должен произойти 23 сентября из-за столкновения Земли с планетой Нибиру. Заявление представителей агентства процитировали СМИ.

В заметке, опубликованной изданием «Область Культуры», говорится, что сотрудники NASA призвали не верить распространяемым в интернете слухам. По словам ученых, Земля и Нибиру не могут столкнуться, так как находятся слишком далеко друг от друга.

Согласно ряду предположений, Нибиру является девятой планетой Солнечной системы, расположенной за орбитой Нептуна. Официально существование данного небесного тела не подтверждено.