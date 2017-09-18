Житель Шотландии смог сделать самый четкий снимок НЛО за всю историю уфологии.

Выяснилось, что уникальный кадр датируется 1991 годом, когда таинственный объект завис неподалеку от города Гранджему. Согласно данным Express.co.uk, НЛО ночью возникло над нефтеперерабатывающим предприятием. Очевидцы сообщают, что увидели настоящую летающую тарелку на высоте 60-90 метров от земли.

Интересно, что объект практически не двигался и излучал мягкий красноватый свет. Ничего подобного снять с тех пор не удавалось.