Уфологи шокированы: на новых снимках с Марса видно страшное лицо пришельца

Уфологи были шокированы, увидев новые снимки с Марса, сделанные зондом Cassini, который недавно был уничтожен в атмосфере Юпитера.

Согласно последней информации, на поверхности Красной планеты заметили лицо пришельца. Уфологи увидели на фотографиях странный объект, который скептики сочли обычным треугольным камнем. Специалисты, однако, разглядели у "камня" нос, большие глаза, огромный рот и странные треугольные уши, передает издание gazetadaily.ru.

Исследователи инопланетных цивилизаций намерены и дальше изучать снимки, поскольку убеждены – они являются очередным доказательством существования жизни вне Земли.