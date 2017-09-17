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Уфологи шокированы: на новых снимках с Марса видно страшное лицо пришельца

17 сентября 2017, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Уфологи шокированы: на новых снимках с Марса видно страшное лицо пришельца
фото: pixabay.com

Уфологи были шокированы, увидев новые снимки с Марса, сделанные зондом Cassini, который недавно был уничтожен в атмосфере Юпитера.

Согласно последней информации, на поверхности Красной планеты заметили лицо пришельца. Уфологи увидели на фотографиях странный объект, который скептики сочли обычным треугольным камнем. Специалисты, однако, разглядели у "камня" нос, большие глаза, огромный рот и странные треугольные уши, передает издание gazetadaily.ru.

Исследователи инопланетных цивилизаций намерены и дальше изучать снимки, поскольку убеждены – они являются очередным доказательством существования жизни вне Земли.

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Памятник Михаилу Калашникову появился в Москве

Памятник Михаилу Калашникову появился в Москве

В центре Москвы появился памятник знаменитому русскому конструктору Михаилу Калашникову. Автором монумента является Салават Щербаков, который создал памятник князю Владимиру, установленный у Кремля.

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Юнна Мориц госпитализирована в Москве

Юнна Мориц госпитализирована в Москве

Известная советская и российская поэтесса Юнна Мориц госпитализирована в Москве в НИИ им. Склифосовского с переломом шейки бедра. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Затерянная Атлантида найдена радиолюбителем

Затерянная Атлантида найдена радиолюбителем

Уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев, опираясь на описания древнегреческого философа Платона, обнаружил затерянную Атлантиду. Это открытие удалось сделать благодаря снимкам со спутника.

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Сергей Зверев опубликовал видео, как просит «Бузову» нести больше яиц

В микроблоге Сергея Зверева появилась видеозапись, на которой он позирует перед камерой с короной и в камуфляжном костюме с цветными нашивками. Сидя в курятнике, стилист попросил курицу Бузову нести больше яиц.

//Политика

В США на митинге призвали Трампа наказать Путина

В США на митинге призвали Трампа наказать Путина

В центре Вашингтона у Белого дома прошел митинг сторонников американского президента Дональда Трампа. Акция получила название «Мать всех митингов». Митингующие также пришли к дому посла России в США Анатолия Антонова.

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Уфологи нашли в Хьюстоне базу инопланетян

Уфологи нашли в Хьюстоне базу инопланетян

Большинство открытий уфологи делают после различных природных катастроф. Вот и сейчас, после разрушительного урагана Ирма, исследователи внеземных цивилизаций заявили о местонахождении базы НЛО.

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В Латвии опубликовали рекомендации, как распознавать шпионов

В Латвии опубликовали рекомендации, как распознавать шпионов

Полиция безопасности Латвии впервые разместила рекомендации для чиновников по распознаванию шпионов, призвав бдительно относиться к иностранцам, ведущим себя «фамильярно».

//Политика

В СФ РФ отреагировали на сообщения ВСУ о российском беспилотнике

В СФ РФ отреагировали на сообщения ВСУ о российском беспилотнике

В Совете Федерации по международным делам полагают, что заявление ВСУ об упавшем "российском беспилотнике" является вымыслом и провокацией. Так заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова.

//Происшествия

На Кубани маленькая девочка погибла под упавшим шкафом

На Кубани маленькая девочка погибла под упавшим шкафом

Несчастный случай в Краснодарском крае привел к гибели ребенка. На маленькую девочку упал старый шкаф. Ребенок играл во дворе частного дома один и случайно опрокинул на себя старый предмет мебели.

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Дочь пресс-секретаря Владимира Путина удалила страницу в Instagram

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина удалила страницу в Instagram

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова удалила свою страничку в социальной сети Instagram. Елизавета пошла на этот шаг после того, как вышла ее колонка в издании Forbes.

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Военную базу США в Ираке атаковали смертники ИГИЛ

Военную базу США в Ираке атаковали смертники ИГИЛ

Смертники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) атаковали одну из военных американских баз в Ираке. Атаке подверглась база огневой поддержки минувшей ночью.

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Пострадавшую в ДТП олимпийскую чемпионку Медведцеву прооперировали

Пострадавшую в ДТП олимпийскую чемпионку Медведцеву прооперировали

Ольге Медведцевой сделали операцию после ДТП под Красноярском. По прогнозам медиков, биатлонистка отправится домой через несколько дней, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения края.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В Петербурге малыш попал в больницу после употребления лекарства от насморка

В Петербурге малыш попал в больницу после употребления лекарства от насморка

Младенец оказался в одной из детских больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии после употребления лекарства от насморка. Согласно последней информации, происшествие случилось накануне, 16 сентября.

//Экономика

Украина планирует взять в долг $2 млрд в 2018 году

Украина планирует взять в долг $2 млрд в 2018 году

В следующем году Киев намерен взять в долг два миллиарда долларов. Столько же будет привлечено на внешних рынках заимствований в 2019 году. Об этом сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

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В Подмосковье поезд сбил двух мужчин, пытавшихся залезть на платформу

В Подмосковье поезд сбил двух мужчин, пытавшихся залезть на платформу

На станции "Нижние котлы" Павелецкого направления железной дороги поезд сбил двух мужчин. Согласно последним данным, происшествие случилось накануне, когда два человека пытались залезть на платформу.

//Общество

Православные жители Омска собрались на молитвенное стояние против "Матильды"

Православные жители Омска собрались на молитвенное стояние против "Матильды"

В воскресенье, 17 сентября, православные жители Омска собрались на молитвенное стояние против художественного фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщил иерей Александр Лемешко.

//Происшествия

В Москве мальчик выжил, упав с пятого этажа

В Москве мальчик выжил, упав с пятого этажа

Восьмилетний ребенок упал с 5 этажа дома в Москве. Инцидент произошел на Перервинском бульваре. Мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ).

//Происшествия

Появилась информация о бомбе в московском аэропорту Шереметьево

Появилась информация о бомбе в московском аэропорту Шереметьево

В воскресенье, 17 сентября, неизвестный позвонил руководству московского аэропорта Шереметьево и сообщил, что в здании заложена бомба. Злоумышленник заявил, что готов осуществить атаку в ближайшее время.

//Происшествия

В Анталье туристический автобус попал в ДТП

В Анталье туристический автобус попал в ДТП

Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. В результате ДТП погибли по крайней мере два человека. Есть пострадавшие. О их состоянии пока не сообщается.

//В мире

В парижском аэропорту проводится масштабная проверка на рейсе в Лондон

В парижском аэропорту проводится масштабная проверка на рейсе в Лондон

В воскресенье, 17 сентября, в самолете, который должен вылететь в Лондон из Парижа, проводится проверка безопасности. Данную информацию сегодня предоставило руководство аэропорта имени Шарля де Голля.

//В мире

Стрельба произошла в одном из ресторанов Баварии, есть жертвы

Стрельба произошла в одном из ресторанов Баварии, есть жертвы

В баварском городе Траунройт произошла стрельба в ресторане, в ходе которой погибли два человека, а еще двое были ранены. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в нападении на заведение.

//Происшествия

Из-за угрозы теракта "как в Лондоне" в Петербурге эвакуировали более 200 человек

Из-за угрозы теракта "как в Лондоне" в Петербурге эвакуировали более 200 человек

Телефонный террорист позвонил в администрацию петербургского клуба "7Скай" и предупредил о теракте "как в Лондоне". Персонал и посетители заведения после звонка были экстренно эвакуированы.

//Здоровье

Электрические сушилки для рук оказались опасны для здоровья

Электрические сушилки для рук оказались опасны для здоровья

Британские ученые в результате нескольких исследований определили, что электрические сушилки для рук несут опасность для человека. Их работа способствует массовому распространению микробов в воздухе.

//Непознанное

Уфологи шокированы: на новых снимках с Марса видно страшное лицо пришельца

Уфологи шокированы: на новых снимках с Марса видно страшное лицо пришельца

Уфологи были шокированы, увидев новые снимки с Марса, сделанные зондом Cassini, который недавно был уничтожен в атмосфере Юпитера. Уточняется, что на поверхности планеты заметили лицо пришельца.

//В мире

Ангела Меркель сравнила политику с футболом

Ангела Меркель сравнила политику с футболом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сравнила политику и футбол. По мнению немецкого политика, в данном виде деятельности, как и в спортивной игре, любезности никогда не помогают достигнуть своей цели.

//Происшествия

Автомобиль c российскими биатлонистками попал в ДТП

Автомобиль c российскими биатлонистками попал в ДТП

Российские спортсменки-биатлонистки — Ольга Медведцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова — попали в аварию на трассе Бородино-Красноярск. Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева получила черепно-мозговую травму.

//В мире

Задержан второй подозреваемый в осуществлении взрыва в лондонском метро

Задержан второй подозреваемый в осуществлении взрыва в лондонском метро

Сотрудники лондонской полиции задержали второго подозреваемого в организации и осуществлении теракта в метро. Данная информация в воскресенье утром появилась на официальном сайте Скотленд-Ярда.

//Метеоновости

Мощный тайфун "Талим" накроет завтра Приморье

Мощный тайфун "Талим" накроет завтра Приморье

Бушевавший у острова Окинава мощный тайфун "Талим" 18 сентября подойдет к Приморью и принесет ливни и сильный ветер, сообщает краевой главк МЧС России. Сейчас тайфун находится на юге Японии в префектуре Кагосима.

//Авторы АН

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