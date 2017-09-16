Где расположена основная база инопланетян на Земле

Четвёртый по численности населения город США в 2017 году стал наиболее посещаемым НЛО. Уфологи заявили, что в Хьюстоне за полгода зафиксированы свыше 100 случаев прибытия кораблей пришельцев.

Эту информацию подтвердил и бывший сотрудник NASA, заявив, что в последний раз инопланетяне прилетали в Хьюстон 13-го сентября – сразу после смертоносного урагана «Ирма», сообщает ВладТайм.

Некоторые охотники за внеземной жизнью считают, что именно Техас может стать лагерем пришельцев.

В Интернет было опубликовано видео, на котором мимо камер Международной космической станции (МКС) проносятся яркие неизвестные объекты. Уфологи уверены, что это сверхскоростные НЛО.