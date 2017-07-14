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Уфологи: Моисей видел на горе Синай посадку корабля инопланетян

14 июля 2017, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Уфологи: Моисей видел на горе Синай посадку корабля инопланетян
фото: pixabay.com

Ряд специалистов обнаружил в Библии, а также священных текстах некоторых других древних культур доказательства контактов с пришельцами.

В частности свидетельства встреч с инопланетянами нашли в Ветхом Завете - якобы Моисей видел пришельцев на горе Синай, которая была окутана дымом, вокруг сверкали молнии и гремел гром. Уфологи убеждены, что мужчина всего лишь стал свидетелем посадки инопланетного корабля. Есть теория, что скрижали с моральным кодексом для людей передали Моисею именно представители другой цивилизации, передает ФАН.

Кроме того, в священном писании говорится, что пророки Енох и Илия попали на небо живыми в "сияющих колесницах" - это также рассматривается как свидетельство прибытия инопланетян на Землю.

Не меньше указаний на этот факт можно найти в Ведах и Упанишадах.

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