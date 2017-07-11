Останки гигантского существа нашли на спутнике Сатурна

На старых снимках спутника Сатурна были обнаружены окаменелые останки гигантского существа.

Согласно последней информации, уфологам удалось рассмотреть огромную птицу с длинным острым клювом, а также оттопыренным пальцем на лапе. Фотографии спутника Сатурна Дионы долгое время находились в архиве NASA, и никто не обращал внимание на нечто, напоминающее останки пернатого.

Как сообщает ФАН, птица, вероятнее всего, имела колоссальные размеры, поскольку зонд Cassini делал снимок с высоты около 600 километров.