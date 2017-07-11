В Якутии сняли на видео НЛО, исчезающий в открывшемся портале

Одному из жителей Якутии удалось запечатлеть на видео НЛО, который ныряет в портал.

Запись, на которой видны голубые фонари в небе, попала в сеть и привела в восторг уфологов и любителей всего загадочного. Как сообщает издание Mirror, видео было снято в Якутии, однако точное место инцидента пока не сообщается.

Согласно последней информации, очевидец случившегося - мужчина по имени Семен - сообщил, что НЛО можно было увидеть прямо над домами, от объекта исходило яркое свечение, а также странный паровой след.