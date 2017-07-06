Ученые решили провести нестандартное исследование, результаты которого весьма обрадуют поклонников культовой фантастической франшизы "Звездные войны".

Исследователи обнаружили родину ситхов - адептов темной стороны Силы. Если бы они существовали в действительности, их родной планетой мог бы оказаться Тритон, поскольку он темный и холодный. Кроме того, на поверхности Тритона находится большое количество действующих вулканов. Американский режиссер Джордж Лукас видел землю ситхов именно так, уточняет издание "Актуальные новости".

Отметим, что данная планета - крупнейший спутника Нептуна.