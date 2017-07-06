В Солнечной системе нашли родину ситхов из "Звездных войн"
6 июля 2017, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые решили провести нестандартное исследование, результаты которого весьма обрадуют поклонников культовой фантастической франшизы "Звездные войны".
Исследователи обнаружили родину ситхов - адептов темной стороны Силы. Если бы они существовали в действительности, их родной планетой мог бы оказаться Тритон, поскольку он темный и холодный. Кроме того, на поверхности Тритона находится большое количество действующих вулканов. Американский режиссер Джордж Лукас видел землю ситхов именно так, уточняет издание "Актуальные новости".
Отметим, что данная планета - крупнейший спутника Нептуна.