На Марсе увидели человеческое лицо

На поверхности Марса вновь было зафиксировано нечто поразительное.

Орбитальная станция Mars Odyssey сделала снимок, на котором геологический рельеф Красной планеты напоминает человеческое лицо. Специалисты NASA сначала ужасно испугались, заметив глаза, нос и рот, однако впоследствии поняли, что это всего лишь обман зрения.

Ранее на планете уже "находили" гигантских ящеров, древних воинов, скелеты пришельцев, удивительные строения и машины, которые на деле оказывались лишь "играми" рельефа, передает vistanews.ru.