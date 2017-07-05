Уфологи: власти США готовят жителей Земли к скорому вторжению инопланетян

Уфологи на днях начали бить тревогу по поводу скорого нашествия инопланетян на Землю.

Специалисты утверждают, что власти США при помощи NASA осуществляют подготовку землян к высадке пришельцев. Подобные заявления уфологов появились после проведения аэрокосмическим агентством светового эксперимента, который якобы являлся проверкой фейерверка ко Дню независимости.

Как уточняет ФАН, ряд экспертов верит в разработку проекта "Голубой луч", в рамках которого руководство NASA пытается проверить реакцию людей на возможное нападение инопланетян.