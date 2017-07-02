В ЦРУ назвали причину посещения инопланетянами Земли

В сети опубликованы рассекреченные материалы ЦРУ, касающиеся наблюдаемых в разных уголках Земли неопознанных летающих объектов.

Как пишет издание «ПолитЭксперт», в этих документах говорится о том, что НЛО, которые предположительно являются космическими кораблями инопланетян, регулярно появляются в районах, богатых полезными ископаемыми. Они, по мнению американских разведчиков, и являются целью посещения пришельцами Земли.

Накануне «Аргументы недели» писали, что NASA было вынуждено официально опровергнуть шуточное заявление, сделанное на телевидении бывшим сотрудником ЦРУ. Он рассказал зрителям, что на Марсе трудятся дети-рабы.