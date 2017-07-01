Беспилотник снял в небе над Францией горящий шарообразный НЛО

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлен похожий на белый шар неопознанный летающий объект, горящий светлым пламенем.

Данные кадры снял в небе над Францией беспилотник. На записи можно увидеть, как НЛО появляется среди облаков, пикирует вниз, на высокой скорости пролетает мимо дрона и исчезает из поля видимости.

Посмотревшие видео пользователи выдвинули свои предположения относительно происхождения этого объекта. Одни считают, что беспилотник снял просочившуюся из параллельного мира сущность. Другие уверены, что на видео попал дрон, запущенный инопланетянами.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи обнаружили на снимках NASA заряжающийся от Солнца НЛО.