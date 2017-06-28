В озере Ханто, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обнаружена русская версия знаменитого лохнесского чудовища. Об этом сообщила британская пресса.

Газета Daily Mail опубликовала фотографии, сделанные местным жителем. Как рассказал мужчина, во время утренней пробежки он заметил в воде странное существо и решил снять его на камеру мобильного телефона. По мнению очевидца, силуэт этого существа напоминает очертания лохнесского чудовища. Фотографии, сделанные россиянином, доступны в Twitter.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Индонезии были обнаружены останки неизвестного науке животного, обитающего в море.