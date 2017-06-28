Уфологи разглядели на Марсе кости инопланетянина (ВИДЕО)
28 июня 2017, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные уфологи заявили, что обнаружили на снимках Марса окаменелые останки инопланетянина.
Изображения, о которых идет речь, были переданы на Землю марсоходом Curiosity. Охотники на НЛО уверены, что аппарат запечатлел окаменелые кости, принадлежащие инопланетному существу. Свои доводы исследователи-энтузиасты изложили в ролике, который был выложен на YouTube. Представители официальной науки на публикацию данного видео никак не отреагировали.
Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи обнаружили марсианскую базу инопланетян на снимках, которые появились в Google Space. Охотники на НЛО разглядели на изображениях строения и солнечные батареи.