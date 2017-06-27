В NASA прокомментировали слухи об открытии внеземной жизни

В NASA официально опровергли сообщения о том, что агентство в ближайшие дни собирается обнародовать свидетельства существования жизни на других планетах.

Ранее соответствующую информацию опубликовал ряд мировых и российских СМИ. В этих публикациях указывалось: в ходе слушаний в сенате представитель NASA рассказал, что астрономы открыли тысячи экзопланет, условия на которых схожи с земными. Из этого журналисты сделали вывод, что агентство в скором времени объявит о существовании внеземной жизни.

Комментируя данные публикации, в NASA заявили, что подобных планов у агентства нет. В настоящее время ученые продолжают исследования, цель которых ответить на вопрос: одиноки ли люди во Вселенной?