Уфологи обнаружили на снимке Google Space марсианскую базу инопланетян

На одной из фотографий марсианской поверхности в Google Space обнаружена база инопланетян. Об этом говорится в статье, опубликованной американскими уфологами.

Материал был выложен на портале haiturnershow.com. В статье утверждается, что на снимке можно отчетливо разглядеть строения и солнечные батареи, расположенные на территории базы. Авторы предположили: данный объект понадобился пришельцам, чтобы следить за землянами. Согласно другой версии, изложенной в статье, к строительству базы причастны власти Соединенных Штатов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что агентство NASA опубликовало видео «живого» Марса.