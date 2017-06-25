Уфологи обнаружили на снимке Google Space марсианскую базу инопланетян
25 июня 2017, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
На одной из фотографий марсианской поверхности в Google Space обнаружена база инопланетян. Об этом говорится в статье, опубликованной американскими уфологами.
Материал был выложен на портале haiturnershow.com. В статье утверждается, что на снимке можно отчетливо разглядеть строения и солнечные батареи, расположенные на территории базы. Авторы предположили: данный объект понадобился пришельцам, чтобы следить за землянами. Согласно другой версии, изложенной в статье, к строительству базы причастны власти Соединенных Штатов.
Ранее «Аргументы недели» писали, что агентство NASA опубликовало видео «живого» Марса.