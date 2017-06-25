Скорое уничтожение Земли планетой Нибиру предрек бразильский сенатор

В октябре текущего года Землю уничтожит планета Нибиру. С таким заявлением выступил бразильский сенатор Тельмарио Мота.

Как пишет издание Planet Today, Мота сообщил своим коллегам-парламентариям о том, что о приближении Нибиру к Земле стало известно NASA. Согласно этим сведениям, в результате стихийных бедствий, которые якобы спровоцирует Нибиру, погибнут миллиарды людей. Мота предсказывает, что это станет концом человеческой цивилизации.

В NASA высказывания бразильского политика никак не прокомментировали. Как известно, официальная наука доказательствами существования планеты Нибиру не располагает.