Уфологи обнаружили дискообразный НЛО на снимке Луны 45-летней давности
18 июня 2017, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи заявили об обнаружении НЛО на фотографиях Луны, сделанных американскими астронавтами.
Речь идет о снимках, датированных 1971 годом. Исследователи-энтузиасты разглядели на них дискообразный объект, зависший над поверхностью спутника Земли. Охотники на НЛО считают, что высадившиеся на Луне астронавты контактировали с представителями инопланетных цивилизаций, однако NASA скрыло этот факт от общественности. В агентстве данное обвинение никак не прокомментировали.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в небе над Соединенными Штатами был снят на видео неопознанный летающий объект, способный менять свою форму.