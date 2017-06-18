Уфологи обнаружили дискообразный НЛО на снимке Луны 45-летней давности

Уфологи заявили об обнаружении НЛО на фотографиях Луны, сделанных американскими астронавтами.

Речь идет о снимках, датированных 1971 годом. Исследователи-энтузиасты разглядели на них дискообразный объект, зависший над поверхностью спутника Земли. Охотники на НЛО считают, что высадившиеся на Луне астронавты контактировали с представителями инопланетных цивилизаций, однако NASA скрыло этот факт от общественности. В агентстве данное обвинение никак не прокомментировали.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в небе над Соединенными Штатами был снят на видео неопознанный летающий объект, способный менять свою форму.