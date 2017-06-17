В Калифорнии сняли на видео загадочный черный НЛО, способный менять форму

Житель Гардина Калифорнии, работающий в аэрокосмической компании, расположенной недалеко от Международного аэропорта Лос-Анджелеса стал свидетелем необычного явления в небе 5 июня 2017 года.

По словам калифорнийца, ранним утро он приехал на работу и, припарковав автомобиль на стоянке, по привычке поднял глаза на небо. Там среди облаков он заметил необычный объект. Вначале исследователь принял его за вертолет или беспилотник, но, не услышав характерных для них звуков, обратил на «лайнер» внимание. По его словам, наблюдаемое им тело не имело четкой формы, проявляя способности полиморфизма, будучи, при этом, полупрозрачным. Спустя некоторое время, черный шар с нечеткими очертаниями, превратился в корабль, напоминавший по своей форме бумеранг. После чего он стал уменьшаться в размерах до тех пор, пока не исчез из вида.

По словам жителя Гардина, он уже не раз становился свидетелем различных таинственных объектов в виде огней, шаров, но это наблюдение стало для него «самым эмоциональным и тревожным» и вызывало невероятный страх.