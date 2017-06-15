Уфологи опубликовали видео, в котором рассказывается о морском крабе, обнаруженном ими на снимке Марса.

Фотография, о которой идет речь, была сделана марсоходом NASA. Исследователи-энтузиасты разглядели на ней морского краба больших размеров. Среди пользователей видеохостинга YouTube, поглядевших данный ролик, нашлось немало скептиков. В своих комментариях они написали, что за краба уфологи приняли скальную породу.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что группа ученых из Японии нашла на Марсе снег. По своему составу и кристаллической структуре он отличается от снега, к которому привыкли земляне.