Почему инопланетяне не идут на контакт с людьми

Американский учёный, посвятивший жизнь исследованию космоса, уверен: инопланетяне существуют, просто они боятся людей и поэтому прячутся в далёких уголках космоса, не желая идти на контакт с представителями человеческой расы.

По их мнению, люди слишком агрессивны, на Земле идут постоянные войны. При этом астроном Крис Имплей уверен, что если азартный игрок сегодня поставит кругленькую сумму на то, что инопланетная цивилизация будет обнаружена в ближайшее время, то этот станет шансом получить крупный выигрыш в течение ближайших 10 лет. Ученый также считает, что большинство людей тоже не готовы к прибытию пришельцев на Землю. Люди думают, что инопланетяне прилетят на нашу планету со злыми намерениями. Этому способствуют различные статьи, фильмы про то, что якобы пришельцы наносят вред домашним животным и похищают людей.

Имплей также сообщает о том, что «космической базой» пришельцев может являться труднодоступный спутник Плутона или одна из многочисленных экзопланет.