В небе над Чили сфотографировали V-образный НЛО

В небе над Чили был замечен неопознанный летающий объект, своей формой напоминающий латинскую букву V.

НЛО в ходе своих наблюдений сфотографировал представитель официальной науки Роберто Антезана. Астроном, работающий в одной из чилийских лабораторий, первоначально принял данный объект за японский спутник. Однако впоследствии выяснилось, что спутником он быть не может, потому что изготовленные людьми космические аппараты с такой большой скоростью, как этот НЛО, не летают.

Ранее «Аргументы недели» писали, что огромный НЛО на орбите Земли зафиксировал космический спутник NASA. В агентстве эту информацию официально комментировать не стали.