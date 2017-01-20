База инопланетян обнаружена на Церере

Уфологи убеждены, что им удалось найти на Церере базу инопланетян, которая похожа на гигантскую пирамиду.

Планета-карлик диаметром 940 км была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци. Она расположена между Марсом и Юпитером и имеет большой потенциал для колонизации землянами, несмотря на отсутствие атмосферы, магнитного поля и темноту.

В настоящий момент предполагается, что под льдами Цереры находится гигантский океан. Вероятно, инопланетяне уже начали колонизировать планету или используют ее в качестве базы.