Сегодня мир потрясла новость о том, что марсоход Curiosity подвергается на Красной планете атакам со стороны инопланетянина.

Фотографии свидетельствуют о том, что пришелец может быть воином - его внешний вид свидетельствует именно об этом. Позже в сети появилась видеозапись, которую прислал на Землю марсоход, которая дает возможность еще раз убедиться в том, что на Марсе происходит нечто удивительное.

Если присмотреться внимательно, то существо обладает вытянутой головой и большими глазами. На нем камуфляж или бронежилет, а в руках он держит какое-то оружие. Подобные кадры действительно пугают.