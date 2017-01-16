Ученые шокированы: инопланетянин охотится на Curiosity на Марсе

Специалисты NASA опубликовали шокирующий снимок, на котором инопланетянин охотится на марсоход Curiosity.

Ряд американских исследователей не сомневается - на Марсе обитает некий воин в скафандре и с оружием, который пытается уничтожить марсоход.

Интересно, что существо, которое попало в объективы, похоже на деревянную статуэтку, однако эксперты убеждены, что это живое существо, причем весьма агрессивно настроенное. Есть, конечно, и другое мнение - якобы NASA выдумало "воина-инопланетянина", чтобы привлечь к себе повышенное внимание.