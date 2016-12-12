База инопланетян обнаружена на Фобосе

Уфологи недавно сделали шокирующее заявление - якобы они обнаружили на Фобосе базу инопланетян.

Как поведал общественности Скотт К. Уоринг, данное открытие было сделано после анализа снимка спутника Марса. Уфологи отметили, что на Фобосе расположен таинственный прямоугольный монолит, который никак не мог сформироваться сам на спутнике радиусом всего 11 км.

Уточняется, что ранее Фобос можно было рассмотреть лишь на четверть, поскольку остальная часть спутника находится в тени - именно там и расположен странный объект.