Фотография, на которой ребенок запечатлен с ангелом, шокировал соцсети

Жительница США шокировала пользователей социальных сетей, опубликовав фотографию, на которой запечатлен ее сын и неизвестная полупрозрачная сущность.

Объект по форме удивительно напоминает ангела. Молодая женщина решила сфотографировать своего сына на заднем дворе собственного дома во время пикника, однако на пленке проявился не только мальчик, но и аномальная фигура с двумя крыльями.

Интересно, что сама женщина весьма скептически настроена по отношению к религии и таинственным созданиям, в которых верят некоторые люди. Тем не менее, мать ребенка полагает, что рядом с сыном на снимке появился дух ее покойного отца, который, очевидно, превратился в ангела.