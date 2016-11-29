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Таинственный лабиринт обнаружен на Марсе

29 ноября 2016, 12:57 [ «АН-онлайн» ]

Таинственный лабиринт обнаружен на Марсе
фото: pixabay.com

Планетологи обнаружили на северных низменностях Марса таинственную сеть лабиринтов.

Ученые опубликовали снимки своего открытия и отметили, что все загадочные ходы расположены на равнине Утопия, сообщает Lenta.ru. Предполагается, что лабиринт составлен из блоков протяженностью от пяти до двадцати километров. Все они разделены между собой сквозными желобами шириной до двух километров.

Уточняется, что подобные пейзажи можно увидеть и на Земле - они возникают в связи с появлением мелкозернистых осадков в океане. Вероятно, ранее на месте лабиринта на Марсе был большой водоем.

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