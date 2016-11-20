Треугольный НЛО замечен над Сан-Диего

Целый ряд жителей американского города Сан-Диего, штат Калифорния, заявил, что в ночь на 15 ноября видели в небе невероятно яркий НЛО в форме треугольника.

Объект сопровождали белые, синие и красные огни и, как сообщают очевидцы, подобную конструкцию совершенно точно не могли соорудить на Земле. Уточняется, что зафиксированный НЛО двигался по небосводу довольно медленно и при этом абсолютно бесшумно.

Один из мужчин утверждает, что на передней части странного летательного аппарата находились два иллюминатора. Сфотографировать его, к сожалению, никому не удалось, передает vladtime.ru.