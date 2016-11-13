Таинственный металлический шар обнаружили на Марсе

Марсоход Curiosity прислал на Землю снимки, на которых запечатлен загадочный металлический шар на поверхности Красной планеты.

Странный объект увидели у склона горы Шарпа в весьма труднодоступном месте, отмечается на официальном сайте NASA. Уточняется, что марсоход пока не смог приблизиться к шару. Как предполагают специалисты, объект состоит сразу из двух металлов, вероятно, никеля и железа. Диаметр у находки Curiosity небольшой.

Интересно, что некоторые специалисты убеждены - шару не менее тысячи лет, а атмосфера Марса дала ему возможность хорошо сохраниться.