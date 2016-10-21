В американской школе нашли послание от «призрака»

Необычное письмо нашли в так называемой капсуле времени, заложенной в одной из школ в американском штате Нью-Мексико.

Бутылку нашли во время ремонта учебного заведения. В ней обнаружили послания от учеников начальной школы, датированные 1968 годом. Казалось бы, ничего необычного. Уже давно по всему миру делают подобные закладки, которые являются своеобразной связью между прошлым и будущим. Однако одно письмо вызвало особый интерес, сообщает rg.ru.

Его написал мальчик по имени Грег Ли Янгмэн, который сообщил, что он мертв. «Призрак» также рассказал, что он родился в 1900 году, и на данный момент ему 10 лет. Также он сообщил, что очень любит пугать полицию.

Местные СМИ крайне заинтриговало письмо. Сейчас они пытаются выяснить, кем же был этот загадочный мальчик.