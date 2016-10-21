У румынских ученых есть доказательства того, что инопланетяне посещали Землю

Ученые из Румынии более сорока лет назад обнаружили доказательство того, что инопланетяне посещали Землю, однако информацию было решено засекретить.

В 1973 году в Трансильвании на берегу реки Марош нашли три удивительных предмета. Как сообщает издание The Mirror, находка была сделана на глубине 10 метров под землей. Два объекта отнесли к ископаемым, а третий был признан металлом, созданным человеком. Данный предмет был крайне легким и был очень похож на наконечник от топора. Эксперты в городе Клуж провели исследование и выяснили, что наконечник почти полностью состоит из алюминия, ему около 250 тысяч лет. Загвоздка в том, что люди начали работать с алюминием лишь 200 тысяч лет назад.

Эксперты убеждены - данный факт является подтверждением того, что инопланетяне существуют. Более того, они побывали на нашей планете уже очень давно.