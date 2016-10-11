Мало того, что глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшев огласил настоящую сенсацию, так еще предъявил ее доказательства.

По его словам, всемирно известный Хамбо-лама Итигэлов спокойно расхаживает по монастырю в Бурятии, где упокоились его душа и тело около века назад, сообщает ntv.ru. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, Дамба Аюшев сопроводил сказанное снимками с камер, которые разместил на своей странице в Facebook.

Сенсация молниеносно облетела и взорвала Интернет. Еще бы! Покойный лама и так будоражит ученые умы много-много лет. Он восседает в позе лотоса, оставаясь нетленным, с момента кончины. Да и окончание дней ламы называют не смертью, а «уходом в нирвану». А теперь еще он начал двигаться… Перемещение фигуры хорошо видно на снимках. А вот самих буддистов чудо нисколько не удивило. Ведь они всегда искренне верили и ждали, когда лама воскреснет.







