Житель английского Честерфилда запечатлел на видео игру в догонялки двух НЛО. По словам Уэйна Остина, вместе с ним наблюдали за происходящим еще 15 человек, но камера была только у него.

«Извините за зернистое видео. Я снимал его на камеру на Max ISO, а она слабовата», - извинился очевидец необычного зрелища.

Похожие огни в небе наблюдали и жители Манчестера. По признанию местной жительницы Фионы Джордан, сообщившей местным СМИ о феномене, «это были два маленьких туманных огня в небе, которые, вроде как, танцевали». Те, кто наблюдал летающие объекты воочию нисколько не сомневаются, что это не что иное, как НЛО.