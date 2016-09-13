В районе перевала Дятлова обнаружен неопознанный объект

На Урале в районе перевала Дятлова недавно местным оленеводом был обнаружен неопознанный объект, многолетняя тайна может быть раскрыта будущей зимой.

Позапрошлой зимой от оленеводов Самбиндаловых убежали в тайгу олени. 30-летний Олег пошел искать животных. Примерно в 55 километрах к северо-востоку от места, где в 1959 году при неустановленных до сих пор обстоятельствах погибли девять туристов, мужчина обнаружил огромный кусок ракеты с надписью "Заземление". Размер ракеты - три на два метра. Оленевод запечатлел часть ракеты на свой фотоаппарат. Мужчина обратил внимание, что обломок лежит на земле очень давно.

Экспедиция "Комсомольской правды" направилась с оленеводом в тайгу, к перевалу Дятлова. Но на пути появилось огромное болото. Теперь к неопознанному объекту в район перевала Дятлова планируют добраться зимой.

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