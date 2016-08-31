Американцы изучают таинственный сигнал, который поймали российские астрономы

К изучению таинственного радиосигнала, пойманного российскими астрономами, подключились американские специалисты из некоммерческой научно-исследовательской организация SETI, которая занимается поиском внеземного разума.

Американские ученые проверяют версию о том, что радиосигнал был послан внеземной цивилизацией, однако убеждены, что на самом деле он был вызван соприкосновением материковых плит. Как сообщает агентство Reuters, в прошлом году группа российских астрономов получила сигнал, происхождение которого якобы не является природным, а возникает из системы, расположенной на расстоянии примерно 94 световых лет от Земли.

Специалисты из США убеждены, что если бы россияне считали, что получили настоящий радиосигнал от пришельцев, они сообщили бы об этом раньше.

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