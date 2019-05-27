Российские самолеты задерживают в Париже

Все самолеты авиакомпании "Аэрофлот", прибывающие из Москвы в Париж, проверяют после получения письма с угрозами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.

Правоохранительные органы Франции совместно с представителями авиакомпании "Аэрофлот" проводят комплекс мер, направленных на проверку информации, проводится контроль воздушных судов, багажа и пассажиров рейсов.

По словам представителя французского аэропорта, проверки затронули рейсы SU2458 и SU2462 российской авиакомпании. При этом он также отметил, что в итоге "никаких особенных проблем" выявлено не было, сообщает агентство ТАСС.