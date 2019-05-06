Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ещё 28 ноября 2018 года жёстко раскритиковала российский среднемагистральный авиалайнер "Суперджет-100", созданный ОКБ "Сухой" с использованием иностранных комплектующих.



На открытом диалоге российских сенаторов с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом Матвиенко буквально сказала: "Суперджет", да кому он нужен? Все от него отказываются". Никто не хочет покупать созданный ОКБ "Сухой" авиалайнер, да и для России он не подходит. "А сколько денег в него закачали!", - сокрушается Матвиенко, как постоянный критик "Суперджета". На уверения министра транспорта, что самолёт доработают, усовершенствуют, Матвиенко справедливо отметила, что летать то сейчас надо, а не в 2023 году!



Отметим ещё раз, что этот острый и эмоциональный разговор состоялся за пять месяцев до трагедии. И нельзя сказать, что опять не ожидали, и вот оно случилось! Погибли десятки людей. Оставшиеся в живых теперь просто боятся летать, впадают в истерику от одного только названия SSJ-100. До сих пор ответственных лица пытаются залакировать трагедию, надеясь оставить лайнер в эксплуатации.



