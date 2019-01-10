Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов

В нынешнем году из Челябинска можно будет купить билет по фиксированной цене в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Самару, Нижневартовск, Сургут, с апреля – в Нарьян-Мар, Краснодар, Минеральные воды. Максимальная стоимость билета в одну сторону в Казань и Самару составит 4674 рубля, в Красноярск, Краснодар, минеральные воды и Нижневартовск – 5640 рублей. В Новый Уренгой и Нарьян-Мар можно будет улететь за 7050 рублей.

Льготные маршруты появились благодаря субсидиям, которые авиакомпаниям предоставит Росавиация, большинство маршрутов будут также финансироваться из бюджета Челябинской области. Так, размер федеральной субсидии составит 285 миллионов рублей, региональной – 250 миллионов рублей. Работа по включению маршрутов в федеральную программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок была выполнена региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта по поручению Бориса Дубровского.