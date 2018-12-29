Почему 50 лет назад сняли с полётов пассажирский сверхзвуковой самолёт Ту-144?

31 декабря 1968 года, опередив американский «Конкорд» на два месяца, в воздух взлетел советский пассажирский сверхзвуковой самолёт Ту-144. На нём из Москвы до Хабаровска можно было долететь за три с небольшим часа вместо обычных восьми. Однако самолёт вскорости сняли с эксплуатации.



Для начала Ту-144 должен был выполнять по два рейса в день Москва – Алма-Ата, но на практике летал всего раз в неделю. Штатная навигационная система лайнера на маршруте три с лишним тысячи километров выводила самолёт к аэродрому назначения с точностью плюс-минус 500 метров. Без спутниковой навигации! Дальше лететь не мог, двигатель НК-144 был патологически прожорлив, часовой расход топлива – почти 40 тонн.



Аэропорты к Ту-144 не были готовы, каждый полёт парализовал работу воздушной гавани Казахстана – самолёт требовал внимания и серьёзного технического обслуживания. Эксплуатацию лайнера сопровождало множество мелких отказов, самолёт постоянно модернизировался.



Две авиакатастрофы, к счастью, не на регулярных рейсах с пассажирами. Одна в 1973-м на авиасалоне в Ле-Бурже, вторая – в 1978-м, вынужденная посадка под Егорьевском горящего самолёта во время испытательного полёта. Надо понимать, лайнер стал раздражать руководителей гражданской авиации и Минавиапрома. Министр гражданской авиации Борис Бугаев посчитал, что дорогостоящие игры с пассажирским сверхзвуком надо кончать.



Затрачены огромные средства, созданы самолёт и технологический задел. Но можно не сомневаться, что множество технических решений с Ту-144 перешли на гордость дальней авиации – стратегический многорежимный ракетоносец Ту-160, производство которого сегодня восстановлено в Казани.



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