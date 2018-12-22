В столичных аэропортах задержано или отменено более 30 рейсов

Более 25 рейсов задержано и шесть отменено в субботу, 22 декабря, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют табло столичных воздушных гаваней. В Канаде пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В целях безопасности все взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки расчищаются спецтехникой, каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, сообщает ТАСС.

Из-за этого возможны незначительные технические задержки, пояснили в пресс-службе аэропорта. Основной причиной задержки и отмены рейсов стали неблагоприятные погодные условия.