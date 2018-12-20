В Германии полиция предупредила все аэропорты о возможной угрозе

Федеральная полиция Германии значительно усилила меры безопасности в воздушных гаванях страны из-за подозрительных лиц, предположительно, ведущих систематическое наблюдение за аэропортами.

Полицейские предупредили все 14 крупных аэропортов о возможной угрозе безопасности. Причиной стало поведение неких подозрительных граждан, наблюдавших за вылетами самолетов из аэропорта Штутгарта.

Несколько человек "систематически следили" за зданиями аэропорта, а также прилегающими территориями и вели себя "заговорщически", сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на управление полиции.

В настоящее время в терминалах воздушных портов полицейские в бронежилетах и с оружием патрулируют вверенную им территорию. Число сотрудников правоохранительных органов увеличено.