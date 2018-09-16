Австрия планирует запуск аккумуляторных поездов

Австрийский железнодорожный оператор анонсировал запуск уникального аккумуляторного поезда Desiro ML Cityjet. Он разработан немецкой фирмой для австрийской государственной железнодорожной компании.

Анонсированный прототип аккумуляторного поезда способен передвигаться как по электрифицированным, так и неэлектрифицированным участкам железных дорог страны.

Первые такие локомотивы начнут курсировать по Австрии со второй половины 2019 года. Они не будут загрязнять окружающую среду выбросами сажи, свинцовых и серных соединений.