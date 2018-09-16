Австрия планирует запуск аккумуляторных поездов
16 сентября 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Австрийский железнодорожный оператор анонсировал запуск уникального аккумуляторного поезда Desiro ML Cityjet. Он разработан немецкой фирмой для австрийской государственной железнодорожной компании.
Анонсированный прототип аккумуляторного поезда способен передвигаться как по электрифицированным, так и неэлектрифицированным участкам железных дорог страны.
Первые такие локомотивы начнут курсировать по Австрии со второй половины 2019 года. Они не будут загрязнять окружающую среду выбросами сажи, свинцовых и серных соединений.
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