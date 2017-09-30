Европа сворачивает авиасообщение с востоком Украины

Европейские авиакомпании прекращают полеты в зону военного конфликта на востоке Украины. Авиарейсы отменяются, авиакомпаниям рекомендовано из соображений безопасности прислушаться к совету надзорного органа.

Украинская сторона в лице министерства инфраструктуры пытается уговорить Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) отозвать его рекомендации авиаперевозчикам, но пока безуспешно, пишет «Газета.ру».

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян на пресс-конференции уверял, что сомнения Европы в безопасности украинского неба надуманны, но европейские авиаперевозчики думают иначе.

Пока полного запрета на полеты украинских перевозчиков нет. Европейские авиакомпании в аэропортах Днепропетровской воздушной зоны представлены польской компанией LOT в «Харькове», греческой Ellin Air и Austrian Airlines в «Днепре». В «Запорожье» европейцы не летают уже более года.