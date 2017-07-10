Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

Новосибирские авиаконструкторы собрали первый в России самолет из легкого углепластика и теперь он, преодолев свыше 3 300 километров, без посадки прилетит в Москву на международный авиасалон «МАКС-2017», который состоится 18 — 23 июля.



До сих пор композиты применялись для изготовления отдельных управляемых частей летательного аппарата — закрылков, элеронов и так далее. Создание полностью неметаллических машин стало принципиально новым этапом.



Работа над современным «кукурузником» Ан-2 велась поэтапно. Сначала на биплан был установлен новый турбовинтовой двигатель американской компании Honeywell (по лицензии, предусматривающей поэтапную локализацию его выпуска в России). Затем был создан самолет ТВС-2ДТ «Легенда» — с крыльями из углеродного композита. После этого авиасудно стало поднимать около 2 тонн полезной нагрузки, а дальность полета увеличилась до 1 500 километров, рассказал научный руководитель Сибирского НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина доктор технических наук Алексей Серьёзнов.



На новосибирском авиапредприятии в этом году был построен и испытан третий усовершенствованный, полностью выполненный из композитных материалов последователь Ан-2. Пока новое авиасудно не имеет официального названия. И его не показывают прессе. Ученым уже удалось решить вопрос защиты углепластикового самолета от молний, пишет «Наука в Сибири».

продолжение материала на портале "НДН.ИНФО"