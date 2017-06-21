Самолет МС-21 в Иркутске впервые совершил полет с убранными шасси

Самолет МС-21-300 19 июня в Иркутске выполнил очередной полет по программе заводских доводочных испытаний.



Об этом сообщает пресс-служба Корпорации «Иркут». Президент корпорации Олег Демченко заявил: «Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний».



Делегация ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) во главе с Олегом Демченко принимает участие в авиасалоне Paris Air Show 2017, который открылся 19 июня в Ле Бурже. Основная задача делегации на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ"